Akragas, è Nicola Terranova il nuovo allenatore

Nicola Terranova, ex Marsala, è il nuovo allenatore dell'Akragas, la squadra di calcio di Agrigento che milita nel campionato di Eccellenza. Il suo nome era nell'aria già in occasione delle prime dimissioni dell'allenatore Anastasi, poi rientrate ma oggi confermate senza più margini di ripensamento. Terranova ha 47 anni ed è di Mazara del Vallo L'anno scorso era al Castrovillari in D, in passato, oltre al Marsala, ha allenato in Sicilia Mazara, Gela, Folgore di Castelvetrano e Canicattì e Marsala.

Terranova ha già incontrato il presidente Giuseppe Deni e domani (8 febbraio) sarà già alla guida della squadra. Il debutto primo impegno è in programma domenica nella gara casalinga contro il Marsala.

