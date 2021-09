Coppa Italia, un gol di Currò basta al Licata per battere la Sancataldese

Al Licata è bastata la rete del baby Currò, arrivata nel secondo tempo, per sbarazzarsi della Sancataldese e superare il primo turno di Coppa Italia in un Liotta deserto (partita a porte chiuse). Dopo il brillante avvio nel campionato di Serie D, il Licata dunque fa di nuovo festa. I gialloblù di Pippo Romano, malgrado le assenze, hanno tenuto bene il campo, giocando con ordine e mantenendo la supremazia a centrocampo. Il tecnico ha tenuto in panchina alcuni giocatori di punta come Giannaula, autore della rete che domenica scorsa ha regalato ai licatesi la vittoria contro l’Fc Messina, e ha dato spazio alle cosiddette seconde linee.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE