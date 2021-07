Il palermitano Pippo Romano è il nuovo allenatore dell'Akragas

Pippo Romano è il nuovo allenatore dell'Akragas. Ex tecnico del Canicattì, Pippo Romano è palermitano e in passato ha giocato da calciatore in tante squadre di Serie B, C1 e Serie C2. Fra queste anche Licata, Triestina, Como, Catania, Juveterranova Gela e Messina.

“Dopo la delusione dovuta alla sconfitta nella finale di Mazara, - ha spiegato l'avvocato Giovanni Castronovo - cercavamo un profilo di allenatore esperto, carismatico. Siamo molto soddisfatti per aver portato ad Agrigento uno dei migliori tecnici esistenti nel panorama calcistico siciliano".

