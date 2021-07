L'Akragas in cerca di nuovi soci: il futuro è a rischio

Una nota diramata dall’Akragas in questi giorni apre uno spiraglio sul futuro del club. Dopo un lunghissimo periodo di silenzio, la dirigenza biancazzurra, con a capo Sonia Giordano, annuncia che sono in corso incontri con imprenditori e nuovi soci con l’obiettivo di rilanciare il progetto calcistico e allargare la base societaria per assicurare un futuro certo e prosperoso all’Akragas.

Anche Giovanni Castronovo, con un post su Facebook, ha lanciato messaggi rassicuranti: «Stiamo lavorando intensamente da settimane, quando tutto sarà definito verrà il tempo delle ufficializzazioni. Al momento (ma ancora per poco) silenzio e riserbo assoluto» ha scritto. È già qualcosa...

Intanto, i tifosi fremono e si chiedono cosa sarà della prossima stagione. Oltre che all’aspetto societario - che interessa ovviamente la Giordano e soci - il club si dovrà muovere anche con una certa celerità per individuare il nuovo direttore sportivo. Ci si chiede se il nuovo corso biancazzurro proseguirà facendo tesoro dell’esperienza di Ernesto Russello. Da questa scelta dipenderà tutto il resto: chi sarà il nuovo allenatore, chi vestirà la maglia biancazzurra il prossimo anno, e soprattutto: quali saranno gli obiettivi da raggiungere?

