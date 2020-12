Il Canicattì blinda la rosa: «Siamo già competitivi»

Tutto fermo in casa Canicattì calcio, ma c’è una certezza: niente operazioni di mercato, quando e se si riprenderà, perché l’organico a disposizione del tecnico Pippo Romano, è completo in tutti i reparti. Lo ha assicurato il direttore sportivo biancorosso, Alessandro Avarello in previsione della finestra del mercato invernale che quest’anno è slittata a febbraio.

«È andato via solo Montalbano – ha detto – ma la sua partenza non ha sguarnito il reparto offensivo. Anche negli altri ruoli abbiamo una rosa abbastanzalunga e qualificata».

Oltre ogni aspettativa, il Canicattì ha dimostrato, nelle sei giornate disputate del campionato di Eccellenza, di non temere rivali, posizionandosi al primo posto, insidiato solo dal Mazara, che ha inflitto l’unica sconfitta del torneo ai biancorossi allenati da Romano, prima del lockdown calcistico scattato il 25 ottobre scorso.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE