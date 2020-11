Il Licata pensa al ritorno, Massimino: "Saremo pronti"

Si lavora alacremente in casa del Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, nonostante il campionato sia fermo così come previsto dalla federazione.

La compagine gialloblù, allenata da mister Giovanni Campanella, si allena per tutta la settimana e il sabato mattina c’è la seduta di rifinitura, proprio come se la domenica si dovesse giocare. Invece non è così e i giocatori, dopo la rifinitura, rientrano a casa per un paio di giorni di riposo per poi riprendere gli allenamenti il martedì pomeriggio.

