Akragas ambizioso, appello agli sponsor

L’Akragas, ligia al protocollo “anticovid”, prosegue gli allenamenti con programmi individuali. Tutti i biancazzurri, il tecnico e lo staff sono rimasti in sede secondo le direttive impartite dalla società che in questo momento, più che mai, sta raccogliendo i frutti della preziosa collaborazione instaurata con i tanti imprenditori agrigentini che non stanno facendo mancare il loro contributo.

«È un momento molto delicato per tutto il calcio - dice il ds Ernesto Russello - e lo è maggiormente per chi gioca nelle nostre categorie ed ha impostato la stagione per vincere. La società è seria e ragiona in maniera molto professionale. Oggi, però, è quanto mai necessario l’aiuto degli sponsor locali. Questo supporto ci consente di lavorare con serenità, allenandoci, per esempio, in impianti sportivi messi a disposizione. È una stagione particolare e vedere tanti agrigentini al nostro fianco ci riempie di orgoglio»

