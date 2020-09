Licata-Boncore, è divorzio: ora può tornare Campanella

Un fulmine a ciel sereno e tanto tempo perso in vista di una stagione che sta per cominciare. Il Licata è senza allenatore, dato che c’è stato il divorzio - senza nemmeno cominciare la stagione - con Davide Boncore.

«L’Asd Licata Calcio comunica che dopo un’attenta riflessione e un lungo confronto per il bene di entrambe le parti consensualmente la scrivente e Davide Boncore hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione posto in essere - si legge in una nota -. Si precisa inoltre che non era stato ancora perfezionato il tesseramento. La società augura a Boncore di trovare presto una collocazione nella stagione sportiva che sta per iniziare».

