L'Akragas a caccia di nuovi soci, da Cefalù si propone Barranco

Il Consiglio federale della Figc in programma oggi avrà il compito di stabilire le sorti anche dei campionati regionali. Mercoledì saranno ufficializzate promozioni, retrocessioni e termini per aspirare a ripescaggi o ammissioni ad una categoria superiore. Chi vorrà ambire a quest’ultima possibilità, dovrà avere le carte in regola. Per questo i dirigenti dell’Akragas stanno tessendo rapporti con potenziali soci per strutturare una società solida con un programma pluriennale ben definito. Alcune trattative sembrano già ben avviate (con Sonia Giordano, per esempio), altre saranno valutate. Affiancando il presidente Castronovo, oppure rilevando le quote per intero.

«In questi giorni - spiega il ds Ernesto Russello - siamo alle prese con continue riunioni. Le sensazioni sono buone, soprattutto da parte dei vecchi soci c’è la massima disponibilità di fare un passo indietro se fosse il caso. Faremo comunque in modo che l’Akragas finisca in buone mani. Chi volesse subentrare, dovrà dimostrare di essere seriamente interessato principalmente perché i tifosi si aspettano gente seria. Noi siamo pronti a collaborare e lavorare per i colori biancazzurri».

Giuseppe Barranco, presidente della Cephaledium, qualche giorno fa ha dichiarato il suo interesse al progetto: «Con alcuni amici di Agrigento abbiamo scambiato delle idee sul calcio in Sicilia. Agrigento è una piazza importante e nel corso della prossima settimana, avremo modo di approfondire il tema di presenza

