Il Licata ora aspetta le decisioni della Lega

Si è conclusa con una doppia seduta di allenamento e la conseguente partitella in famiglia, l'anomala settimana di non calcio in casa del Licata, formazione che milita nel torneo di serie D, che è stato fermato per un turno.

La squadra, agli ordini di mister Giovanni Campanella, si è regolarmente allenata per tutta la settimana e nella giornata di sabato ha svolto una doppia seduta prima del rompete le righe.

"Ci siamo regolarmente allenati, commenta Salvo Greco, addetto stampa del Licata, ed adesso i giocatori fruiranno di un paio di giorni di permesso per poi riprendere la prossima settimana. Cosa succederà adesso? Non lo sappiamo ancora, continua l'addetto stampa, visto che si attendono notizie da parte della lega. Domenica prossima era in programma la sosta del torneo, in occasione del Torneo di Viareggio, che è stato annullato. Se le cose evolveranno in maniera positiva, potrebbe essere disposto il recupero delle partite che erano in programma per oggi che, in caso contrario potrebbero invece essere recuperate con un turno infrasettimanale. Non sappiamo nulla ed attendiamo le decisioni che verranno prese dalla federazione".

Niente campionato, dunque, oggi per i calciatori licatesi che sono rientrati a casa e che torneranno in riva al Salso per riprendere gli allenamenti martedì.

Una settimana anomala, quella appena trascorsa, non solo per il Licata ma per tutte le formazioni della categoria che attendono con ansia di capire cosa deciderà la lega in merito all'evoluzione del coronavirus.

L'augurio è che presto possa risolversi tutto e che si possa, presto, tornare al calcio giocato.

