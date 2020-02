Il Pro Favara aspetta l'Akragas, Falsone: "Per noi è una finale"

Grande attesa per il derby di domani tra Pro Favara ed Akragas che non fa mistero di lottare per il salto di categoria. Interessi contrapposti in casa del Pro Favara che ha necessità di mettere più punti possibile in cascina essendo invischiato nella lotta per non retrocedere. ù

«Quella con l'Akragas - dice l'allenatore gialloblù Giovanni Falsone - è la prima delle sette finali che ci accingiamo a disputare da qui alla conclusione della stagione. Non possiamo più permetterci passi falsi. E né possiamo accontentarci dei pareggi se vogliamo uscire dalle sabbie mobili di una classifica che al momento ci penalizza».

Sicuramente non sarà facile avere ragione dell'Akragas che è l'unica squadra imbattuta del girone A di Eccellenza, ma confortano le recenti prestazioni del Pro Favara non sempre, però, accompagnate dalla necessaria fortuna. «Ci accontenteremmo di ricevere meno complimenti e di conquistare più punti» aggiunge, non con qualche rammarico, il tecnico Falsone che domani potrà utilizzare la migliore formazione non avendo giocatori in infermeria o colpiti da squalifiche.

