Ultimo sforzo per l'Akragas, Russello: "Abbiamo un derby da vincere"

A sette giornate dalla conclusione del campionato di Eccellenza, l'Akragas ritrova sulla sua strada i cugini del Pro Favara assetati di punti e di rivalsa. I gialloblù, occupano attualmente la dodicesima posizione in classifica con venticinque punti e sono in piena zona play out. Hanno segnato trentotto reti (sei delle quali realizzate da Mattia Alù, attaccante classe 98) e ne hanno subite 35. Viaggiano ad una media di 1,7 gol segnati a partita con sette vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte. All'andata vinsero i biancazzurri per 3 a 1.

La salvezza è senza dubbio l'obiettivo dei ragazzi di Giovanni Falsone che domenica saranno sostenuti sicuramente dal pubblico delle grandi occasioni. Il presidente della Pro Favara ha chiamato a raccolta i tifosi e spera anche nella presenza del tifo ospite, al quale è stato riservato il settore della gradinata, perché ci sia la cornice di pubblico che merita una partita del genere.

I biancazzurri sono chiamati allo sforzo decisivo per rimanere davanti al Canicattì. Bisognerà infilare una serie di vittorie per mantenersi al secondo posto. Mister Totò Vullo ritroverà un bel po' di giocatori che nelle ultime due giornate sono stati indisponibili per squalifiche e infortuni. Torneranno a disposizione a tutti gli effetti i difensori Alfonso Cipolla, David Biancola, Alessio Mannina oltre all'esterno Giovanni Biondo. Rimarrà ai box Giuseppe Pirrone che domenica, contro l'Alba Alcamo, sul finire del primo tempo, ha avvertito un risentimento muscolare.

