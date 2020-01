Il Licata vince e risale la classifica

Ritorna il sereno in casa del Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, dopo la vittoria contro il fanalino di coda Palmese. Una vittoria striminzita, 1 a 0 il risultato finale con la prima rete di Vincenzo Manfrè, ma tre punti importanti per il prosieguo della stagione. Il Licata, infatti, con questa vittoria sale a quota 35 punti in classifica e la conquista della salvezza è sempre piu' vicina.

Nella sfida con la Palmese in campo, come succede ormai dall'inizio dell'anno, i due esterni, Davide Dama e Gabriele Daniello, entrambi under ed entrambi tra i protagonisti della stagione gialloblu.

«Era importante vincere - commenta Gabriele Daniello - e ci siamo riusciti. Abbiamo conquistato tre punti importanti che ci permettono di fare un passo in avanti verso la conquista del nostro obiettivo che era e rimane la salvezza». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide Dama: «Gara dopo gara sudo questa maglia e nonostante giochi in un ruolo non mio cerco sempre di dare il massimo. Abbiamo conquistato un successo importantissimo che ci permette di continuare il nostro cammino e di archiviare le due sconfitte precedenti». Una buona stagione, quella fin qui disputata dai due under licatesi che, quando chiamati in causa da mister Campanella, hanno sempre dato il massimo.

«Era fondamentale vincere - dice il tecnico licatese - e la Palmese ha dimostrato che in questo girone di ritorno non esistono gare facili. Abbiamo giocato bene, peccato che in zona gol continuiamo a sprecare tanto; mentre in difesa abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari. Adesso, conclude il tecnico licatese, dobbiamo rimboccarci le maniche e cominciare a pensare alla trasferta di Nola sperando di avere tutti i giocatori a disposizione». Nella sfida con la Palmese è uscito anzitempo il giovane Winston Ceesay che ha subito un colpo al fianco. Il giocatore non è riuscito a rimanere in campo ed in settimana lo staff sanitario dovrà cercare di recuperarlo. Per la trasferta di Nola torna ad essere disponibile il giovane Aboubakar Diaby che ha saltato la sfida con la Palmese per squalifica.

