L'Akragas non passa sul campo del Mazara, ennesimo pareggio

L'Akragas non passa sul campo del Mazara. Al “Nino Vaccara”, va in scena l'ennesimo pareggio per i biancazzurri, il settimo del campionato (ha fatto ‘meglio' solo la Sancataldese che di pareggi ne ha collezionato otto), al termine di una partita nella quale è mancata un po' di fortuna.

Quattro occasioni nitide ed particolare, i due legni colpiti nella prima frazione di gioco, e tra questi la traversa di Giovanni Taormina rimbalzata violentemente sul terreno di gioco, gridano vendetta. Dall'altra parte, c'era una squadra che si è rinforzata nel mercato di dicembre e che aveva tutte le intenzioni di non perdere e che nel finale ha anche rischiato di vincere.

Mister Vullo, in sala stampa, a chi gli chiedeva se si aspettasse quel tipo di partita da parte del Mazara, ha risposto: “Che partita mi dovevo aspettare? Mi aspettavo gioco e confronto da una partita di calcio. E' chiaro che ognuno tira acqua al proprio mulino. Sin dall'inizio ho visto un Mazara che ha giocato per perdere tempo e a non subire, abbiamo avuto occasioni, a volte abbiamo subito qualche contropiede. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, questo è il nostro stile, ce la dobbiamo giocare con tutti. Il pareggio non mi sembra giusto. Noi abbiamo creato tantissime occasioni, credo che meritavamo di vincere” ha concluso il tecnico.

