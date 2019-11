Canicattì, c'è aria di derby: è in arrivo la Sancataldese

È quasi un derby quello che domani andrà in scena allo stadio «Saraceno» di Ravanusa, tra Canicattì e Sancataldese. Siamo alla dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone A e le due squadre hanno quasi gli stessi obiettivi, cioè raggiungere i playoff.

Nelle fila della Sancataldese ci sono gli ex: Seby Catania, in primis, l'allenatore della squadra nissena e l'estroso centrocampista Peppe Prestia. Il Canicattì ha invece un organico per due terzi rinnovato, rispetto alla passata stagione, che si è chiusa con la vittoria della Coppa Italia regionale e la finale playoff col Biancavilla, persa ai rigori.

Adesso sulla panchina del Canicattì c'è Pippo Romano, che sta riuscendo ad imprimere un timbro particolare alla sua squadra. Dovendo fare di necessità virtù, essendo arrivato a Canicattì a due giorni dall'inizio del campionato, il tecnico palermitano, naturalizzato licatese, ha “ereditato” dal suo predecessore, Nicola Terranova, un organico di qualità seppur numericamente striminzito.

