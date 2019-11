Akragas, squadra al completo nello scontro con il Parmonval

L'Akragas ha completato la preparazione in vista dell'anticipo contro la Parmonval. La gara si giocherà sabato allo stadio “Lo Monaco” di Partanna Mondello, che potrebbe rappresentare un'insidia per i giocatori di Totò Vullo.

«L'avversario di sabato - ha detto il tecnico favarese -, gioca sul suo campo che risulterà un po' rude, in terra battuta e abbastanza veloce. Dobbiamo adattarci rapidamente per cercare di fare risultato pieno«. Dopo la gara di domenica scorsa, considerata un «incidente di percorso», il tecnico avrà tutti i suoi giocatori a disposizione. «Sono tutti disponibili e arruolabili - ha proseguito l'allenatore akragantino -. Sono rientrati, tutti sono vogliosi di mettersi in mostra. Molti provengono da infortuni che non sono stati totalmente recuperati ma conto di sfruttarli al massimo, facendo delle valutazioni anche in base all'andamento della partita. Posso dire di avere l'imbarazzo della scelta».

La Parmonval, occupa attualmente il settimo posto in classifica. Sul proprio terreno di gioco, ha finora ottenuto due vittorie, due pareggi ed una sconfitta, all'esordio in campionato contro il Castellammare.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata