Akragas, allenamento continuo in vista dello scontro con il Monreale

L'Akragas prosegue la preparazione in vista della prima trasferta stagionale. I biancazzurri sono attesi dal Monreale. Le due squadre, che hanno beneficiato del ripescaggio, si sono affrontate nella stagione passata quando entrambe militavano nel campionato di Promozione. Allora, il responso del campo fu nettamente a favore dei palermitani che, al ritorno, riuscirono persino ad espugnare l'Esseneto.

In casa biancazzurra è come se fosse trascorsa un'era, nel giro di un'estate è cambiato tutto. Persino la denominazione. Oggi l'Akragas 2018 è una società solida che ha allestito una squadra di altissimo rango e non nasconde i suoi reali obiettivi. Una rosa di giocatori fisici e molto tecnici che dovranno adeguarsi anche a campi da gioco come quelli di Monreale. È forse lì che può nascondersi la principale insidia, in quei dieci o dodici campi «difficili» che i giocatori di Mutolo troveranno in giro per la Sicilia occidentale.

Nella giornata di ieri, il mister ha programmato una doppia seduta d'allenamento. La mattina in palestra ed il pomeriggio allo stadio. Oggi, alle 15, è in programma un allenamento congiunto con la juniores allenata da Francesco Nobile. La squadra gode di ottima salute, molti giocatori in ritardo di preparazione stanno recuperando velocemente e, a partire da martedì prossimo, anche l'esterno difensivo Lala, che si è infortunato all'esordio di Coppa Italia, si aggregherà al gruppo.

