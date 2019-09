Akragas pronta a ripartire, si guarda al prossimo match

L'Akragas ha archiviato la vittoria contro il Mazara ed è già proiettata al prossimo impegno di campionato. Da questo pomeriggio, i giocatori, agli ordini di Corrado Mutolo, riprenderanno la preparazione in vista della trasferta di Monreale, altra squadra che ha beneficiato del ripescaggio.

Il successo di domenica, benaugurante per il prosieguo della stagione, ha convinto tutti della potenzialità dell'organico, ma - come hanno sempre sottolineato i diretti interessati - la perfezione è ancora lontana dall'essere stata raggiunta. Lo sarà con il lavoro, l'attenzione e la pazienza.

E' vero, il risultato, soprattutto per come la squadra ha giocato nella prima frazione, sarebbe potuto essere più rotondo. E' anche vero, però, l'Akragas ha rischiato per almeno tre volte, di essere addirittura raggiunta da una squadra a corto di preparazione e che, come ha spiegato il proprio allenatore, Marino, immediatamente dopo il match, si è aggregata da appena 25 giorni.

L'organico ha fatto la differenza. E anche l'inesperienza e l'esuberanza di un paio di calciatori ospiti che si sono fatti espellere (Etmane, rosso diretto per aver rifilato un pugno a Biondo a gioco fermo, e Abbate per doppia ammonizione). E' corretto, dunque, dare il giusto peso a questo successo, alla luce del ragionamento appena accennato.

