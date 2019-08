Il Licata contro l'Acireale, una vittoria per andare avanti

Dopo il meritato successo di domenica scorsa al Liotta, contro il Troina che ha permesso al Licata di accedere alla fase successiva, oggi pomeriggio il team gialloblù si appresta a disputare, in una gara unica, il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Sarà la prima trasferta ufficiale per il Licata calcio che sarà di scena alle 16 ad Acireale. I ragazzi di Giovanni Campanella sono chiamati ad un impegno sicuramente più probante contro un avversario che ha allestito una squadra con tanti pezzi pregiati provenienti anche dalla Serie C.

Per il tecnico Campanella sicuramente un Gallon in più nella rosa da poter schierare ad Acireale, mentre i padroni di casa dovranno fare a meno dei gemelli Souza ancora non arruolabili per problemi burocratici. Anche in questa occasione, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si procederà con i calci di rigore. Alla formazione licatese che si presenterà a pieno organico, occorre una prestazione convincente, continuando pertanto, con lo stesso piglio.

L'allenatore degli avversari, Peppe Pagana non nasconde le sue preoccupazioni sul Licata: "Una squadra forte, c'è poco da dire. Avevano un'ossatura solida e hanno fatto un buon mercato. La società è seria e tiene a fare bene ed in panchina c'è un allenatore importante che io conosco bene per avercelo avuto quando giocavo. Ho un ricordo bellissimo di Giovanni Campanella".

