Akragas Futsal, Toledo resta con la maglia biancazzurra

Il top player campobellese Pierangelo Toledo resta nell'Akragas Futsal ed affronterà la sua seconda stagione nel campionato di serie B con la maglia biancazzurra. Toledo ha deciso di sposare ancora una volta il progetto.

«Date le sue qualità e la giovane età ed essendo stato seguito da molti club anche di A2, la sua permanenza all'ombra delle Valle non può che essere considerata in tal modo, una scelta di vita - ha commentato il presidente Peppe Paradisi».

Giocatore duttile, molto forte sia fisicamente che tatticamente, grande carisma e leadership innata il suo biglietto da visita. «Sono molto contento di riabbracciare il progetto dell'Akragas Futsal - il commento di Toledo - mi metterò come sempre al servizio dei compagni ed a disposizione del mister dando, come sempre tutto me stesso, l'idea di far parte di un progetto che vede come punto focale la valorizzazione di una eccellenza sportiva del nostro territorio è stata la molla principale che mi ha fatto scegliere la società biancazzurra».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE