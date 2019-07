Nuova stagione per l'Akragas, si incontrano Firetto e Castronovo

Questa mattina l'incontro tra il sindaco Calogero Firetto e il presidente dell'Akragas Giovanni Castronovo. A Palazzo dei Giganti, l’amministrazione comunale ha espresso la sua totale vicinanza alla società biancoazzurra. Al centro dell'incontro diversi temi, dai programmi futuri della società all’impiantistica sportiva.

Il “patron” Castronovo ha chiesto l’affidamento in concessione e in uso dello stadio Esseneto e dell’impianto sportivo comunale di Fontanelle, anche con la partecipazione ad una gara pubblica. Dal canto suo Firetto ha promesso la presenza in tribuna per le partite interne dei biancoazzurri e, soprattutto, il coinvolgimento di alcuni imprenditori vicini all’amministrazione per sostenere e supportare la nuova Akragas.

“L’incontro è stato positivo e costruttivo - ha detto Castronovo -. Sono molto soddisfatto e l’appoggio del sindaco Firetto mi dà un’ulteriore spinta e un maggiore stimolo a fare meglio per questa città e per la nostra amata Akragas. C’è la volontà dell’amministrazione comunale di sostenere il nostro progetto di rilancio del calcio agrigentino, che passa anche attraverso la questione stadio Esseneto, fattore indispensabile per poter programmare il futuro”.

