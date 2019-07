Canicattì calcio, si va alla ricerca di nuovi giovani talenti

Canicattì calcio in cerca di giovani talenti "nostrani". Lunedì prossimo, 22 luglio alle 16,30 allo stadio "Saraceno" di Ravanusa in vista dell'inizio della preparazione precampionato della squadra biancorossa, si terrà uno stage per la selezione di calciatori nati nel 2000 e 2001 da aggregare alla rosa della prima squadra.

Lo stage sarà diretto dal tecnico Nicola Terranova e dal suo staff. Saranno presenti, altresì, i massimi dirigenti del club biancorosso. "I giovani calciatori - dice la società - dovranno essere il possesso del certificato medico in corso di validità e dell'eventuale nulla osta della società di appartenenza".

Il Canicattì calcio ha deciso di confermare l'allenatore Nicola Terranova alla guida tecnica della società. Con Terranova, dunque il Canicattì riparte per disputare un campionato ad alti livelli come quello che si è concluso con la finale playoff per l'accesso alla serie D, persa soltanto ai calci di rigore col Biancavilla.

Nei prossimi giorni intanto saranno ufficializzate altre conferme di giocatori e nuovi colpi di mercato.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE