Licata, ecco Yoboua e all'orizzonte Ingrassia e Iraci

Ha vinto il campionato di Eccellenza a mani basse, adesso il Licata vuole ben figurare anche in Serie D. La nuova stagione dei gialloblù prenderà il via il prossimo 23 luglio quando scatterà il ritiro. Lo staff tecnico, guidato anche quest'anno dal tecnico etneo Giovanni Campanella, ha fissato il raduno del Licata al «Dino Liotta», dove la squadra si ritroverà tra due settimane per cominciare a preparare la nuova stagione. Cresce, intanto, l'entusiasmo tra i tifosi che hanno dato vita ad un nuovo gruppo ultras: "Curva Sud - Totò Di Prima" che sarà guidato, tra gli altri, anche da un tifoso storico come Rosario Cosentino.

«Venerdì - ha commentato Rosario Cosentino - al Liotta intorno alle 19 presenteremo questo nuovo gruppo di sostenitori che tra le altre cose può contare su tanti tifosi che si erano negli anni allontanati e adesso sono pronti a tifare nuovamente per i colori che più amiamo, il gialloblù». «Il prossimo 23 luglio - commenta Giovanni Campanella, tecnico del Licata - la squadra si radunerà e prima di quella data contiamo di avere la rosa al completo. La dirigenza sta lavorando sodo per completare l'organico a mia disposizione e nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi giocatori».

«Stiamo lavorando sodo - conclude il riconfermato Campanella - sia per quel che riguarda i seniores ma anche e soprattutto per gli under che nel prossimo campionato sono indispensabili». A proposito di under il primo acquisto del Licata è Rodrigue Yoboua ivoriano di 19 anni. Il neo acquisto licatese, difensore, arriva dal Biancavilla, compagine neopromossa in Serie D come il Licata e che nella finale play-off ha superato il Canicattì. Yoboua in quella partita lasciò il segno, trasformando anche un clacio di rigore. Si tratta di un giocatore che nonostante la giovanissima età ha già tanta esperienza. Il giocatore classe 200 ha militato in Serie D con le maglie di Paceco e Milano City. Si rinforza, dunque, il reparto under del Licata che qualche settimana fa aveva annunciato la riconferma del centrocampista Kloert Doda, uno dei più positivi della trionfale stagione in Eccellenza. Adesso si attendono anche le conferme di Enea, Battimili e Lauria.

