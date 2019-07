Canicattì calcio, arriva la conferma di Terranova. Primo passo per la D

Inizia il Terranova bis. Il Canicattì calcio ha deciso di confermare l'allenatore Nicola Terranova alla guida tecnica della società. Con Terranova, dunque il Canicattì riparte per disputare un campionato ad alti livelli come quello che si è concluso con la finale playoff per l'accesso alla serie D, persa soltanto ai calci di rigore.

“Abbiamo deciso rinnovare la fiducia a Terranova - ha detto il vice presidente della società biancorossa, Faustino Giacchetto - per dare continuità al progetto che si è interrotto con la sconfitta ai rigori col Biancavilla. Conosciamo il tecnico, abbiamo apprezzato le sue qualità e adesso ripartiamo per raggiungere i nostri ambiziosi traguardi”.

Il tecnico di Mazara del Vallo, sta lavorando ad una lista di nomi di calciatori che vorrebbe avere in squadra e che comporranno la rosa del nuovo Canicattì. Nomi che al momento sono top secret e che la società del presidente Angelo Licata ufficializzerà quando ci saranno le firme sui cartellini.

