Canicattì, l'ultimo ostacolo per la D

Al termine di una settimana intensa di allenamenti i giocatori del Canicattì, guidati dal tecnico Nicola Terranova e dal suo staff, hanno effettuato ieri mattina la consueta seduta di rifinitura in vista della gara di andata valida per la finale dei playoff nazionali contro il Biancavilla. Gara in programma oggi nel pomeriggio.

Dopo la riattivazione muscolare sono state effettuate esercitazioni tecnico-tattiche e l'esecuzione di calci piazzati. Nel pomeriggio la comitiva biancorossa, dopo il pranzo in sede, è partita per Nicolosi per preparare il primo atto della finale contro il Biancavilla.

I catanesi, dopo aver superato la Reggiomediterranea, formazione calabra, nel doppio confronto in semifinale nazionale, oggi alle 15,30 affronteranno, in un derby tutto siciliano la compagine biancorossa, che si è classificata seconda nel girone A della massima serie regionale e che si è dimostrata squadra ostica e compatta, soprattutto nel reparto arretrato. Tra le fila del Biancavilla ci saranno tutti, ad eccezione di Yoboua, assente per squalifica. Nel Canicattì nessuna defezione, anche se Terranova dovrà fare la migliore scelta tecnica per poter dare il suo timbro iniziale alla squadra.

