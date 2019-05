L'Akragas alla sfida finale per l'accesso all'Eccellenza

Pronti per il secondo step: dopo aver eliminato, facilmente, il Salemi dei ragazzini, l'Olimpica Akragas si gioca oggi pomeriggio un'altra importante chance per l'accesso all'Eccellenza. La finale playoff del girone A di Promozione tra il Don Carlo Misilmeri e l'Akragas, in programma oggi con inizio alle 16,30, si disputerà sul sintetico del «Pasqualino» di Carini su ordine della Digos di Palermo dove la capienza sarà di mille posti.

«Ci prepariamo ad affrontare e superare un altro scoglio - ha commentato il tecnico Giovanni Falsone -. Andiamo a giocare con una delle squadra più forti del torneo. Noi abbiamo solo un obiettivo e cioè vincere. Loro giocheranno sia per vincere ma anche per il pareggio, ma comunque vada posso solo dire che abbiamo fatto tantissimi sacrifici per arrivare a questo punto e noi ci giocheremo tutto».

Uno dei protagonisti in casa biancoazzurra è certamente il giovane Leandro Cimino che arrivato nel mercato di dicembre, ha mostrato il suo valore a suon di gol. Sono stati 9 appunto le realizzazioni del giovane ravanusano in questa seconda parte di stagione.

