Gattopardo FC, si chiude la stagione: "Traguardi raggiunti"

Traguardi raggiunti: con la semifinale regionale della formazione Juniores si è conclusa la stagione calcistica della Gattopardo nel migliore dei modi, con gli obiettivi prefissati ad inizio anno raggiunti con pieni voti.

La prima squadra raggiunge una salvezza diretta, miracolosa, con il condottiero Pietro Alotto che sposa ogni anno un progetto che vede protagonisti i giovani esordienti che la società mette a disposizione del tecnico. In questa stagione si sono affacciati per la prima volta in un campionato importante come quello di Promozione addirittura ben 21 juniores: Ndiaye, Bruna, Brancato, Canta, Catania, Consagra, Faye, Giardina, Ingiaimo, Minio, Saccomando, Ingrao, Lo Brutto, Ceesay, Touray, Sacco, Alieu Ceesay, Patti, Bordino, Terranova, Di Franco, Ade e l'argentino Axel Labonia: ragazzi che con i pari età hanno ben figurato stravincendo il campionato Juniores a discapito di società importanti come Canicattì, Licata e Favara, sfiorando la finale regionale.

La formazione giovanile è stata allenata nel girone di andata da Salvatore Lo Sardo che per motivi di lavoro ha dovuto cedere l'incarico, nel mese dicembre a Luigi Giordano.

