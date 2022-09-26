Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 - U05 (Sez. 384/419)

Ecco i dati parziali dello spoglio.
CAMERA MAG.: SICILIA 1 - U05
384 sezioni su 419
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PISANO CALOGERO 49.016 38,3
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 21.615 17,5
- FORZA ITALIA 16.002 12,9
- LEGA PER SALVINI PREMIER 8.998 7,3
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.995 1,6
PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE 37.123 29,0
- MOVIMENTO 5 STELLE 35.059 28,4
SCIORTINO ELEONORA MARIA 21.164 16,5
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 16.533 13,4
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.626 1,3
- +EUROPA 1.487 1,2
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 989 0,8
BATTAGLIA ROBERTO 8.627 6,7
- SUD CHIAMA NORD 7.973 6,5
CIACCIO LEONARDO 7.551 5,9
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 6.961 5,6
BLO' MAURIZIO MICHELE 2.295 1,8
- ITALEXIT PER L’ITALIA 2.199 1,8
BAVETTA CALOGERO 1.336 1,0
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.300 1,1
DURANTE ELEANNA 1.029 0,8
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 941 0,8
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