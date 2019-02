"Si prostituivano e rubavano corrente in un appartamento di Agrigento", c'è la prescrizione

Prostituzione in centro città in un appartamento fatiscente e con la luce rubata: l'indagine per il furto di energia elettrica si trascina per le lunghe. Per questa vicenda, che risale al 2011, il decorso del tempo ha cancellato il reato e il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha emesso una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione del reato.

La sentenza di proscioglimento, prima ancora di entrare nel merito delle accuse, è stata emessa dopo che sono state escluse le aggravanti del reato di furto. Sul banco degli imputati le sorelle Janel Manrique Mendoza, 44 anni e Yuli Madeleine Torres Manrique, 50 anni, di origini peruviane, e Ivan Daniele Losi, 44 anni, di Agrigento.

A denunciarli, il 24 maggio del 2011, erano stati i carabinieri dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni anonime, da parte - evidentemente - di residenti della via Torino.

