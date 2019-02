Mandorlo in Fiore, numeri record: Agrigento ospiterà 800 delegazioni internazionali

Oltre 800 persone. Soltanto per le delegazioni internazionali, dal primo al 10 marzo: giorni della settantaquattresima edizione del Mandorlo in fiore, Agrigento ospiterà oltre 800 persone. E già si parla di numeri da record. La macchina organizzativa della kermesse s’è già messa in moto, fra le altre cose, anche per garantire la piena accoglienza e ristorazione per tutte le delegazioni.

Il Parco archeologico, con in testa il suo direttore: Giuseppe Parello, ha diramato un avviso pubblico esplorativo per la fornitura di servizi alberghieri in occasione dell’edizione 2019 del Mandorlo in fiore. Ma si cerca anche – e l’importo a base d’asta è di 100.575 euro - un’impresa che si occupi della collocazione dei palcoscenici in piazza Cavour e al tempio della Concordia, nonché per l’allestimento del palco alla sala Concordia del Palacongressi.

Un’impresa che si occupi anche della security, pure notturna, del controllo delle aree di sbigliettamento e del service audio-luci per il Palacongressi e per i palchi di piazza Cavour, tempio Concordia e piazza Pirandello (area delle pre sfilate).

