Favara, sospeso il piano provinciale di ricerche di Gessica Lattuca

Il piano provinciale di ricerche persone scomparse, attivato dalla Prefettura di Agrigento, è stato sospeso. Così come prevedono le normative in materia dopo tanti giorni.

Martedì verrà fatto, al palazzo del Governo, un vertice e si tracceranno le nuove linee su come muoversi. Non è escluso – ma verrà appunto valutato durante l’incontro in Prefettura - che possano arrivare delle unità cinofile altamente specializzate per la ricerca di tracce ematiche. Così come non è escluso che possano entrare in azione anche i “Saf” dei vigili del fuoco. Si farà, però, comunque, chiarezza soltanto durante la tavola rotonda già convocata per martedì.

Le ricerche, nonostante il piano provinciale sia stato sospeso, vanno però – secondo quanto garantito dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – ancora avanti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE