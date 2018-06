Trovati con 37 dosi di hashish, tre nigeriani arrestati a Santa Elisabetta

Li hanno trovati seduti attorno ad un tavolo, all’interno di un’abitazione di via Vallone, mentre confezionavano dosi di hashish. E sul tavolino c’erano circa 37 dosi, per un peso complessivo di poco meno di 50 grammi. Sono tre i nigeriani – di 24, 21 e 19 anni – che sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Santa Elisabetta che è coordinata dal comando compagnia di Canicattì. Ad entrare in azione anche «Lego» l’unità cinofila che, di fatto, non gli ha lasciato scampo visto che è riuscito a scovare anche lo stupefacente che sarebbe stato nascosto nel sottoscala.

I tre nigeriani sono stati, dopo le formalità di rito dell’arrestato, portati al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento.

