Giornata mondiale della Terra, Marevivo libera a Sciacca due Caretta caretta: il video

L'associazione ambientalista Marevivo celebra oggi la giornata mondiale della Terra in collaborazione con Jordan Italia. Un connubio pensato "per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e tutelare le bellezze del nostro Pianeta", così come si legge in una nota.

Fra le varie attività, la liberazione di due tartarughe Caretta caretta a Sciacca poi riabilitate dai veterinari dell’istituto Zooprofilattico di Palermo. I due esemplari sono stati chiamati Speranza e Gaia. Nomi scelti dopo un sondaggio proposto ai giovani sui social. Le immagini della liberazione - riproposte in questo video - sono state dunque trasmesse in diretta web sui canali dell’associazione ambientalista.

