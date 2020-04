"Noi ce la faremo": da Agrigento il video di Amarcord '70 per l'Italia che lotta

Un video per rendere omaggio a quell'Italia che non si arrende e che sta lottando, ciascuno secondo il proprio ruolo, contro l'emergenza scatenata dal coronavirus. E' questo l'obiettivo di "Noi ce la faremo", promossa dal gruppo di Amarcord '70, show musicale in programmazione per la stagione 2020.

"In questo momento così critico per il nostro Paese e per il mondo, "Noi ce la faremo" è il nostro omaggio all'Italia che lotta e che spera - dice Pippo Calandrino, autore e regista - Il video, realizzato da Simone Caramanno insieme a cantanti, ballerine, attori e orchestrali di "Amarcord'70", vuole essere un messaggio di incoraggiamento e di speranza per tutti".

© Riproduzione riservata