Tra un tuffo in mare e un bacio al tramonto: la sfida all'ottimismo di Lampedusa Today

Ritornare a sorridere ripensando ai momenti felici, ai ricordi raccolti in viaggio e alle nuove avventure che ancora ci attendono immaginandole anche solo con la mente. Un modo per sentirsi più vicini, anche se da casa, e a fare scorta di ottimismo.

Con questo spirito la community del brand Lampedusa Today™, che coinvolge migliaia di appassionati di Isole Pelagie, ha raccolto e condiviso istantanee dei momenti vissuti in vacanza. In tantissimi hanno risposto all'iniziativa inviando centinaia di foto, alcune delle quali hanno dato vita a un video colmo di emozioni e "che speriamo porti un po' di serenità a chi lo guarda - dicono - nell'attesa che tutto vada bene. Perché, come scrisse Neruda, «soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità»".

