La quarantena in una canzone, il talento del piccolo rapper siciliano

In questo periodo buio e molto particolare a causa dell’emergenza Coronavirus, per i piccoli ancor di più, ci sono anche bambini che trovano il tempo per poter far uscire tutto quello che hanno dentro e che provano esprimendosi nei loro talenti.

È il caso di Raffaele Palumbo, di Montallegro, di quinta elementare, già musicista del conservatorio “Toscanini” di Ribera, che a soli 10 anni, si è cimentato per la prima volta in una canzone raccontando le sue emozioni in un brano intitolato “Quarantena aliena”.

Con il supporto tecnico del sound designer Giuseppe Rizzuto e la professionalità di Angelo Tulumello e Oriana Rizzuto, Raffaele è riuscito a raccontarsi in questo semplice ed emozionante brano.

