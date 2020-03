Agrigento, da Analfino a Friscia: 7 vip a sostegno degli ospedali contro il coronavirus

Sette volti della musica, della cucina, della tv e dello spettacolo a sostegno degli ospedali della provincia di Agrigento messi a dura prova dall'emergenza coronavirus.

Con una raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe, Lello Analfino (cantautore e frontman dei Tinturia), Piero Barone (cantante de Il Volo), Pino Cuttaia (chef), Sergio Friscia (attore e presentatore), Gianfranco Jannuzzo (attore), Daniele Magro (cantautore) e Silvio Schembri (giornalista de Le Iene), lanciano un appello a contribuire a favore delle strutture sanitarie agrigentine.

In un video lanciato sui loro profili social – oltre all'invito ai cittadini a rimanere in casa rispettando le direttive delle istituzioni nazionali e locali – i testimonial agrigentini rivolgono un appello a contribuire alla raccolta fondi, un'iniziativa, in collaborazione con la Fondazione “AGire insieme”, per l'Asp di Agrigento.

Con il denaro raccolto, seguendo le indicazioni che verranno fornite dall'Azienda sanitaria, verranno acquistate attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale, disinfettanti e tutto ciò di cui gli ospedali avranno bisogno per affrontare l'emergenza del coronavirus. In queste ore, infatti, si sta cercando di aumentare i posti di terapia intensiva in tutto il territorio provinciale.

Qui il link per partecipare alla raccolta fondi.

© Riproduzione riservata