Ravanusa, il sindaco D'Angelo ringrazia Stato e Regione: «Ora però non ci abbandonate»

«Mi ha chiamato il presidente Mattarella e ha espresso il massimo sostegno alla comunità di Ravanusa e il cordoglio per quanto accaduto». Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

Per il sindaco c'è stato da parte dei soccorritori un intervento «sinergico e immediato» che ha già permesso di estrarre due persone in vita dalle macerie. D’Angelo chiede che lo Stato non abbandoni la sua comunità subito dopo i soccorsi. «Avervi qui è il segnale della vicinanza del governo nazionale e locale - dice ai vertici di protezione civile, vigili del fuoco e della regione - mi auguro che questa vicinanza rimanga anche nei prossimi giorni perché ci sono persone che hanno perso i propri cari e la propria casa e dunque meritano attenzione. La loro vita è segnata per sempre».

Nel video Gero Tedesco intervista il sindaco di Ravanusa, Canrmelo D'Angelo.

