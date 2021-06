Girgenti Acque, Musumeci: "Miccichè saprà dimostrare la sua estraneità"

"Non innamoriamoci degli avvisi di garanzia perché mi sembra un giustizialismo al quale io non intendo appartenere". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine della presentazione del Polo Meccatronica Valley, a Palazzo Orleans, commentando con i giornalisti il coinvolgimento del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè nell'inchiesta della procura di Agrigento su Girgenti Acque.

"Sapete come la penso - aggiunge Musumeci -, per me, sino a quando non si conclude il processo di ogni persona interessata a qualunque tipo di vicenda, rimango soltanto rispettoso delle scelte della magistratura. Sono convinto che il presidente Miccichè saprà far valere le proprie ragioni e quindi la sua assoluta estraneità ai fatti".

