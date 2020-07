Migranti, il sindaco di Porto Empedocle: "Intervenga l'esercito a controllo degli sbarchi"

Sempre più migranti sbarcano sulle coste agrigentine. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, lancia un appello affinché giungano aiuti per un controllo maggiore dei mari e una migliore gestione dei flussi di migranti.

"Non parlerei di emergenza sbarchi - dice il sindaco -, perché gli sbarchi ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Abbiamo avuto anche numeri maggiori". Il problema maggiore riguarda l'emergenza sanitaria, che mette tutti in una difficile situazione per la possibilità di ritorno del coronavirus.

"Proporrei - aggiunge il sindaco - una missione militare di pace, che intervenga l'esercito in maniera strutturale a controllo degli sbarchi".

