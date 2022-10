Momenti di paura per due cani precipitati in un pozzo artesiano a Lampedusa

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare due cani finiti dentro un pozzo artesiano di circa 12 metri, in zona Maluk a Lampedusa. Il proprietario stava effettuando lavori di manutenzione alla pompa di aspirazione del pozzo, allontanatosi per un attimo per prendere un attrezzo ha visto cadere i due cani di piccola taglia. Il primo è rimasto impigliato all’imboccatura del pozzo ed è stato lo stesso proprietario a recuperarlo, il secondo animale invece è precipitato a 12 metri di profondità. I pompieri, con 5 uomini, sono riusciti, dopo 6 ore di lavoro, a recuperarlo calando una rete da pesca.

