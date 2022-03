Sulla via del ritorno il bus umanitario partito da Montevago. Dopo la consegna di farmaci in Polonia, sta rientrando in Sicilia con a bordo 39 profughi ucraini. La Protezione civile assiste i profughi ucraini al confine con l’Austria durante i controlli dei documenti. Al posto di controllo del Passo del Tarvisio i volontari offrono da mangiare, the caldo, caffè. Anche cibo per cani e gatti. Sta per concludersi la missione umanitaria dell’associazione «A cuore aperto».

