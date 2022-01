Agrigento, Villaseta assediata dai rifiuti gettati attorno all'isola ecologica

«A Villaseta, nella zona di Fondacazzo, la situazione è diventata intollerabile»: la segnalazione arriva dall'associazione Mareamico. «Gli incivili - scrive Mare amico un una mai inviata ieri pomeriggio - hanno nuovamente realizzato una mostruosa discarica, accanto all'isola ecologica».

Villaseta è una quartiere di Agrigento. Il Comune di Agrigento, continua Mareamico, sta acquistando 50 telecamere per il controllo del territorio, «ma nel frattempo deve, con la collaborazione della Provincia e dei carabinieri, riprendere il servizio di auto civette con foto trappola per immortalare chi, abusivamente ed incivilmente, abbandona rifiuti lì». L'associazione ha realizzato un video, che pubblichiamo qui, in cui evidenzia lo scempio.

