Patronaggio è a Ravanusa: sotto sequestro un'area di 10 mila metri quadrati

La Procura di Agrigento indaga per disastro colposo e per omicidio colposo. Dopo il ritrovamento dei primi tre corpi, e nella speranza di trovare ancora in vita gli altri sei dispersi, prende corpo l'inchiesta della magistratura sull'esplosione di Ravanusa, che ha buttato giù quattro palazzine.

Il procuratore Luigi Patronaggio è sul luogo dell'esplosione. «Faremo una mappatura attenta dei luoghi: partiamo da una fuga di metano ma non escludiamo alcuna pista», ha detto Patronaggio dopo un primo incontro in comune con i soccorritori, ribadendo di aver aperto un fascicolo di inchiesta per disastro e omicidio colposo. La procura ha già nominato un consulente tecnico e nelle prossime ore i magistrati e gli investigatori faranno un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco. «Al momento c'è un’area di 10 mila metri quadrati sotto sequestro, interessata dall’esplosione. Non è escluso - ha aggiunto Patronaggio - che dopo il nuovo sopralluogo possa essere più estesa».

© Riproduzione riservata