Cento vigili del fuoco in azione a Ravanusa: ecco come hanno salvato Giuseppa. Il video

Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Ravanusa, paese in provincia di Agrigento, a seguito del crollo di una palazzina e del danneggiamento di altri tre edifici, causati da una esplosione dovuta da una fuga di gas. Durante la notte sono state estratte dalle macerie e affidate al personale sanitario due donne, mentre i corpi di tre persone, due donne e un uomo, sono stati ritrovati purtroppo privi di vita dai soccorritori. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 100 vigili del fuoco, giunti anche dai vicini comandi di Enna e Palermo e da Catania, che sono impegnati nelle operazioni di ricerca delle altre sei persone segnalate come disperse, tra cui unità cinofile, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra, nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e Usar team specializzato nel soccorso tra le macerie.

Le difficoltà sono enorme, eppure grazie alla grande professionalità i vigili sono riusciti a salvare, come detto, due donne, Angela Carmina e la cognata Giuseppa Montana. L'intervento di salvataggio di quest'ultima è stato ripreso da Gero Tedesco nel video qui sopra.

