Droga a Ribera, il comandante dei carabinieri: "Degrado e illegalità, molti i giovani coinvolti"

A Ribera un intero quartiere come base di spaccio. A gestire tutto erano dei tunisini. Stamane alle prime luci dell’alba circa 40 carabinieri della Compagnia di Sciacca, coordinati dal tenente colonnello Roberto Vergato, con il supporto di militari della compagnia carabinieri di intervento operativo di Palermo e di unità cinofile del nucleo carabinieri di Palermo, hanno disarticolato una vera e propria piazza di spaccio di stupefacenti attivata da un gruppo di cittadini extracomunitari di nazionalità tunisina che si era impadronito dell’intero quartiere ormai disabitato di Via Tevere, adibendolo ad un vera e propria base operativa e logistica per il traffico degli stupefacenti.

Il comandante Roberto Vergato

Gli spacciatori avevano eretto la zona a loro roccaforte ed il viavai di acquirenti non è sfuggito ai militari dell’arma con a capo il tenente colonnello Vergato.

“Le indagini sono iniziate nel mese di marzo, abbiamo eseguito numerosi servizi di osservazione dell’intera area - ha spiegato il tenente colonnello Roberto Vergato, comandante della compagnia dei carabinieri di Sciacca - anche attraverso l’utilizzo di attività tecniche di monitoraggio video, che hanno consentito di documentare il profondo stato di degrado e illegalità diffusa in cui versava l’intero quartiere. Sono stati documentati centinaia episodi di spaccio, molti giovani assuntori talvolta anche minori, spesso si intrattenevano suoi luoghi anche per consumare la droga ed assumere alcol. L’attività di repressione ha permesso di identificare gli spacciatori, definendo il ruolo di ciascuno", ha concluso il comandante Vergato.

© Riproduzione riservata