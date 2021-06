Vaccini a Lampedusa e Linosa, il direttore dell'Asp: "Estate in sicurezza per turisti e migranti"

“L’isola si appresta ad avere un’alta garanzia nei confronti di un eventuale contagio dal Covid, dal 14 giugno il 75% degli abitanti sarà vaccinato". Queste le parole del direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, in visita a Lampedusa e Linosa dove sono in corso le somministrazioni delle seconde dosi di vaccino.

Le due isole puntano a diventare Covid free, in vista anche delle vacanze estive. "Questa campagna di vaccinazione - continua Faraoni - ci consentirà di vivere la stagione estiva in condizioni di sicurezza e di affrontare nella doverosa tutela sanitaria anche l’accoglienza dei migranti. L’attività proseguirà fino al completamento delle vaccinazioni anche per i sedicenni che possono adesso aderire alla campagna”.

Vaccinazioni a Lampedusa e Linosa, avanti tutta con la somministrazione delle seconde dosi Lampedusa e Linosa puntano a diventare isole Covid free Daniela Faraoni e Francesco Cascio Sette i punti per le vaccinazioni In corso la somministrazioni delle seconde dosi

© Riproduzione riservata