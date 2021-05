Rosario Livatino, Michele Placido alla cerimonia di beatificazione: "Uomo giusto e credibile"

Festa oggi alla cattedrale di Agrigento per la messa durante la quale il giudice Rosario Livatino è stato proclamato beato.

Presente il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha così commentato: "Oggi è un giorno di festa non solo per tutta la Sicilia - ha detto -. La chiesa riconosce beato un magistrato che ha saputo conciliare il valore del Vangelo con quello del Codice Penale. La parola di Cristo con la legge dell'uomo. E purtroppo per questo ha pagato con la vita. E' stato un buon esempio, ma al tempo stesso pericoloso per i mafiosi. Livatino resta tuttavia un modello, un paradigma per tutti i giovani con i quali e per i quali abbiamo il dovere di costruire una nuova Sicilia".

"Un'emozione dentro di me - ha commentato invece l'attore Michele Placido, anche lui presente alla cerimonia -. Livatino era un uomo giusto. Tutta la sua vita è stata credibile e giusta, ecco perchè è stato proclamato beato".

