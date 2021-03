Vaccini in Sicilia, Razza inaugura l'hub di Agrigento: "Dobbiamo spingere la campagna"

"I siciliani, come tutti gli italiani, guardano alla vaccinazione come un momento di speranza e noi dobbiamo spingere la vaccinazione proprio in questa fase così difficile nella quale ci sono sentimenti contrastanti e deve prevalere il valore della scienza. Il vaccino, al momento, è l'unico antidoto possibile per liberarci di questo brutto virus e tornare alla normalità". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, all'inaugurazione dell'hub vaccinale, allestito al Palacongressi del Villaggio Mosè, di Agrigento.

"Devo fare i complimenti, ancora una volta, alla Protezione civile, all'azienda sanitaria provinciale perché - ha aggiunto Razza - abbiamo creato un meccanismo virtuoso di collaborazione". In merito al potenziamento delle dosi di vaccino, capace di soddisfare le richieste della cittadinanza, Razza ha spiegato: "C'è un impegno assunto dal presidente Draghi e io gli credo".

Infine s'è anche parlato del vaccino AstraZeneca: "C'è un po' di preoccupazione, Aifa ha ribadito l'assoluta sicurezza - ha concluso l'assessore Razza -, se potesse essere liberalizzato anche ai quarantenni sarei il primo a farlo per testimoniare, con la mia vaccinazione, che non c'è nulla di cui temere. Aspetto il mio turno".

L'area adibita alla vaccinazione allestita all'interno del Palacongressi occupa una superficie complessiva di circa mille metri quadri, include inoltre 45 postazioni per la somministrazione dei vaccini, una zona di accoglienza e registrazione, la sala di attesa e osservazione post vaccino, 16 servizi igienici compresi quelli per le persone diversamente abili e lo spogliatoio per il personale medico. A regime, avendo la disponibilità dei vaccini, la struttura potrà effettuare sino a 4.000 somministrazioni al giorno. I volontari della protezione civile di Agrigento assisteranno gli utenti. L'area esterna è dotata di ampi parcheggi.

