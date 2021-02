Migranti, in 300 sbarcano a Lampedusa. Il sindaco: "Emergenza senza sosta"

Due barconi sono approdati questa mattina a Lampedusa. Circa 300 persone, quasi tutti giovani, molti dei quali minorenni, sono arrivati sull'isola.

"Mentre a Roma continuano a discutere di equilibri politici - afferma il sindaco Totò Martello - a Lampedusa affrontiamo un'emergenza umanitaria senza sosta".

In mattinata, fa sapere Alarm Phone, 99 persone che si trovavano a bordo di una barca in difficoltà, sono sbarcate a Lampedusa. Mentre il servizio telefonico ha ricevuto una chiamata da un gommone alla deriva al largo della Libia con circa 110 persone a bordo. "Il gommone sta imbarcando acqua, hanno bisogno di aiuto subito", spiega Alarm Phone che ha allertato le autorità. Alle prime luci dell'alba, inoltre, la Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha avvistato un'imbarcazione sovraffollata e in difficoltà, in acque internazionali 30 miglia a nord di Al Khoms, in Libia. Diverse persone erano in acqua e sono state subito recuperate dal team che ha salvato 121 naufraghi, tra cui 19 donne e 2 bambini.

